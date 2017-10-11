За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 12 (АППГ – 12), в жилом секторе – 10 (АППГ – 9), на производственных объектах – нет (АППГ – 1), на прочих объектах – 2 (АППГ- 2). Погибший – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – 1), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).
На территории Хабаровского края действующих природных пожаров нет.
Гидрометеорологическая обстановка на территории края.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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без осадков
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восточный 3-8 м/с
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от -3ºС до -1ºС
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от +9ºС до +11ºС
|
Южные районы
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местами небольшие осадки
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восточный 5-10 м/с
|
от -3ºС до +2ºС
|
от +6ºС до +12ºС
|
Центральные районы
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без осадков
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северный,
северо-западный 3-12 м/с
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от -9ºС до +1ºС
|
от +3ºС до +11ºС
|
Северные районы
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без осадков (Аяно-Майский р-н – местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега)
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северо-западный, западный,
5-16 м/с
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от -9ºС до 0ºС
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от 0ºС до +9ºС
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Отопительный сезон начат на всей территории края.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения – 112.