Оперативная информация на 11 октября 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 12 (АППГ – 12), в жилом секторе – 10 (АППГ – 9), на производственных объектах – нет (АППГ – 1), на прочих объектах – 2 (АППГ- 2). Погибший – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – 1), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

На территории Хабаровского края действующих природных пожаров нет.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков восточный 3-8 м/с от -3ºС до -1ºС от +9ºС до +11ºС Южные районы местами небольшие осадки восточный 5-10 м/с от -3ºС до +2ºС от +6ºС до +12ºС Центральные районы без осадков северный, северо-западный 3-12 м/с от -9ºС до +1ºС от +3ºС до +11ºС Северные районы без осадков (Аяно-Майский р-н – местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега) северо-западный, западный, 5-16 м/с от -9ºС до 0ºС от 0ºС до +9ºС

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Отопительный сезон начат на всей территории края.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения – 112.