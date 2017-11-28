План основных мероприятий города Хабаровска на 29 ноября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 29 ноября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

29 ноября

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Краснофлотский район. Фестиваль самодеятельного творчества инвалидов. Хабаровский автодорожный техникум, ул. Тихоокеанская, 169а. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Индустриальный район. Театрализованное представление – концерт, посвященный Международному дню инвалидов. Большой зал комитета по управлению, ул. Краснореченская, 87. 15.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34, 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Индустриальный район. Конкурсно-игровое мероприятие, проводимое отрядом волонтеров на жилмассиве. Детский дом №5, ул. Суворова, 55. 15.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.