План основных мероприятий города Хабаровска с 11 по 17 декабря 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 11 по 17 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

11 декабря

Центральный район. Объезд территории Центрального района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00 - 12.00. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки (11 и 14 декабря). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-19. Прошкина Лариса Владимировна.

Центральный район. Соревнования по плаванию в рамках «Президентских спортивных игр» (11-12 декабря). Бассейн «Дельфин». 11.30. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.

Кировский район. Викторина «Главная книга страны», посвященная Дню Конституции Российской Федерации. Центр работы с населением «Диалог», ул. Бойко-Павлова, 20. 15.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

12 декабря

Мэрия. Заседание постоянных депутатских комитетов. Совместное заседание комитета по местному самоуправлению и по социальным вопросам – малый зал №1, 09.00. Заседание комитета по городскому хозяйству – большой зал, 09.00. Совместное заседание всех комитетов – большой зал, 11.30.

Торжественная церемония вручения паспортов учащимся общеобразовательных учреждений ко Дню Конституции РФ. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 15.00.

Краснофлотский район. Заседание районного штаба по теплу с руководителями управляющих компаний, коммунальных служб, ТСЖ, ЖСК. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-27. Новикова Оксана Евгеньевна.

Краснофлотский район. Медиаобзор «Главная книга страны». Библиотека-филиал №1, ул. Руднева, 21. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Тематическая акция с раздачей информационного материала «Не будь к Отчизне холоден душой». Центр народной культуры и досуга, пос. Березовка, квартал Энергетик, 11. 12.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Кировский район. Тематическая встреча «Будущее России в руках молодых», посвященная Дню Конституции. Центр детского творчества «Радуга талантов», ул. Запарина, 127. 14.30. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Краснофлотский район. Торжественная церемония вручения паспортов 14-летним гражданам РФ в рамках акции «Я – гражданин России». Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Викторина «Моя страна!», в рамках Дня Конституции Российской Федерации. Школа №9, пер. Клубный, 19. 14.00. Информация по тел. 32-10-60. Шамасова Жанна Александровна.

13 декабря

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Центральный район. Районный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» (13-15 декабря). Городская общественная организация «Федерация шахмат города Хабаровска», ул. Лермонтова, 7. 14.00. Информация по тел. 40-89-15. Чудинов Вячеслав Валерьевич.

Центральный район.

Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района.

Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

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14 декабря

Официальная встреча мэра Хабаровска Александра Соколова с делегацией инвесторов компании «FASTECH» (Республика Корея). Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 10.00.

Церемония подведения итогов Года экологии (церемония вручения Благодарственных писем администрации города за большой вклад и активное участие в мероприятиях экологической направленности и награждение победителей конкурса «Субботник во дворе дома, где живет моя семья» по итогам весеннего и осеннего этапов). Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 16.00. Информация по тел. 40-89-92. Белова Дарья Алексеевна.

Заседание Совета при мэре города Хабаровска по содействию развитию институтов гражданского общества и Общественного совета города Хабаровска, с участием руководителей отраслевых Общественных советов администрации города и СО НКО по вопросам: «О деятельности администрации города по взаимодействию с гражданским обществом Хабаровска в 2017 году и задачах на 2018 год», «О ходе реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Хабаровск» на период до 2030 года». Торжественная церемония награждения победителей городского конкурса муниципальных грантов. Конференц-зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 16.00. Информация по тел. 40-91-51. Худенев Сергей Владимирович.

Краснофлотский район. Тематическая беседа «Мои права, мои обязанности». Центр работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

15 декабря

Торжественный прием мэром города ветеранского актива по итогам 2017 года. Малый зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 12.00. Информация по тел. 41-95-66. Лебедева Дарина Валерьевна.

Краснофлотский район. Заседание штаба добровольческих объединений и совета молодежи по вопросам организации и проведений акций «Подарок Деда Мороза», «Рождественский подарок». Подростково-молодежный клуб «Юбилейный», ул. Даниловского, 25. 15.30. Информация по тел. 79-07-46. Жукова Галина Петровна.

Краснофлотский район. Концертная программа «Россия – моя душа». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Кировский район. Товарищеская встреча по хоккею с мячом. Спортивная площадка, ул. Тихоокеанская, 60. 14.00. Информация по тел. 41-95-19. Павлинова Анна Олеговна.

16 декабря

Индустриальный район. Турнир по шахматам среди ветеранов, посвященный памяти Ю. Деревянкину (16-17 декабря). Дом культуры для молодежи и населения, ул. Световая, 9. 10.00. Информация по тел. 40-90-46. Огняков Виталий Сергеевич.

17 декабря

Индустриальный район. «Красота в движении – здоровье с детства!» - районный конкурс ритмических танцев с элементами спортивной гимнастики среди воспитанников детских садов. Школа №68, пер. Байкальский, 4а. 11.00. Информация по тел. 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.