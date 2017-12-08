Первые ледовые переправы открылись в Хабаровском крае

С 8 декабря официально начали работу две ледовые переправы в районе имени Полины Осипенко. Как сообщили в пресс-службе ГИМС МЧС России, толщина льда позволила начать движение транспорта грузоподъемностью до 10 тонн по автозимникам через реку Амгунь в селе Удинск и через Сомнинскую протоку в районе посёлка Оглонги.

- Это первые ледовые переправы, допущенные к эксплуатации в Хабаровском крае, - подчеркнула сотрудник пресс-службы МЧС Хабаровского края Екатерина Потворова. - Всего этой зимой планируется открыть около 30 штук. Подготовительные работы уже ведутся, однако не везде ещё толщина льда позволяет открыть проезд для автомобилей. Поэтому выезжать на водоемы крайне опасно.

Перед тем как открыть ледовую переправу необходимо провести целый комплекс работ. Он включает в себя обустройство полосы для проезда транспорта, где толщина льда и его качество будет соответствовать требованиям безопасности и обозначены границы трассы и съезды с неё, установку дорожных знаков, шлагбаумов и обеспечение дежурного персонала спасательным средствами.

- Толщина льда пока не позволяет открыть ледовую переправу через Амур у Николаевска, - рассказал глава Николаевского района Анатолий Леонов. - Мы провели конкурс, выбрали компанию, которая будет обустраивать автозимник и обслуживать его работу.

Ранее работу ледового моста через Амур у Николаевска обеспечивала коммерческая компания и проезд был платным, но с прошлого года эта переправа финансируется из краевого бюджета. Нынешней зимой за пользование ледовой дорогой длиной около 4 км также платить не придётся.

МЧС напоминает, что правила безопасности на льду необходимо строго соблюдать. Передвигаться по автозимникам через реки можно только по оборудованным переправам и только в светлое время суток. Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, а на переправе не разрешается останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим. todaykhv.ru