В Хабаровске пройдёт благотворительная выставка-ярмарка

Изделия ручной работы можно будет купить на благотворительной выставке-ярмарке «Сделано мамой – сделано в Хабаровске». Она пройдет в торговом центре «ЭкоДом» 15 и 16 декабря. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В ярмарке примет участие около 40 женщин, которые представят украшения из бисера, натуральных камней, мыло ручной работы, корзины, сшитые куклы, сувениры, изделия декора.

Также для посетителей ярмарки выступят танцевальные, цирковые студии, пройдет детский показ мод, будут организованы и различные мастер-классы. Кроме этого, пройдет беспроигрышная лотерея, сбор средств от которой направят детям с ограниченными возможностями.

Ярмарка начнет работу 15 декабря в 14.00.

Федеральный проект «Сделано мамой – сделано в России», созданный Комитетом по развитию женского предпринимательства общественной организации по поддержке малого бизнеса «Опора России» проведен уже 40 регионах. Он направлен, в первую очередь, на популяризацию и поддержку женских предпринимательских проектов, на развитие самореализации женщин. По словам организаторов, ярмарка даёт возможность продемонстрировать продукты и услуги мам, возвращающихся к активной трудовой деятельности после декретного отпуска.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства экономического развития Хабаровского края, Хабаровского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», администрации ТЦ «ЭКОДОМ».