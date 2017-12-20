2,5 тысячи специалистов планируют привлечь в Хабаровский край по программе трудовой мобильности

Вопросы кадрового обеспечения региона обсудили на круглом столе «Доступность и качество трудовых ресурсов. Современные вызовы и решения». Заседание прошло в рамках конференции, посвященной 10-летнему юбилею Союза работодателей Хабаровского края. Актуальная тема объединила представителей органов исполнительной власти, бизнеса и общественных организаций. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

«На сегодняшний день численность трудоспособного населения составляет свыше 890 тыс. человек – 67 % от общей численности населения региона. В различных отраслях экономики работают около 700 тыс. жителей края. Большинство из них заняты в сфере торговли, общественного питания, промышленности, социальных услуг, транспорта и связи, строительстве, сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых», - сообщила заместитель министра – начальник управления экономики местного самоуправления и трудовых ресурсов Минэкономразвития края Маргарита Бастрикина.

Уровень безработицы в регионе сегодня составляет 0,87%. При этом количество вакансий в два раза превышает численность безработных, наблюдается дефицит квалифицированных инженерно-технических и рабочих кадров.

Участники встречи отметили роль профессионального образования в обеспечении регионального рынка труда квалифицированными специалистами. В крае сегодня делают упор на развитии системы опережающего образования и обучении востребованным профессиям на базе средних профессиональных и высших учебных заведений. Площадками для реализации этих целей станут Тихоокеанский государственный университет, который на днях получил статус Центра инновационного, технологического и социального развития региона и межрегиональный центр компетенций в области промышленных и инженерных технологий, созданный на базе Губернаторского авиастроительного колледжа в Комсомольске-на-Амуре.

Также решение кадровых проблем связывают с реализацией федеральной программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов», к которой край присоединился одним из первых на Дальнем Востоке. С 2015 года на предприятия региона прибыли более 220 квалифицированных специалистов из других регионов. В следующем году власти края планируется привлечь 2,5 тыс. человек.

Напомним, необходимость развития кадрового потенциала на Дальнем Востоке Президент РФ Владимир Путин отметил в своих поручениях по итогам поездки в макрорегион в сентябре этого года. Также глава государства поручил Минтруду России совместно с дальневосточными регионами проработать вопрос об усовершенствовании программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов». На одном из ближайших заседаний Правительство России рассмотрит соответствующий законопроект, где будут учтены предложения, как субъектов, так и работодателей ДФО.