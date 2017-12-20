Информация городской диспетчерской службы на 20 декабря 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 20 декабря в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Из-за порыва розлива горячая вода временно не подается в дом 9 по улице Лейтенанта Шмидта. В городе не работает 45 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днем работало 90 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, ночью – 40. С дорог и улиц города вывезено 3022,9 кубометра снега и мусора. На хабаровские трассы высыпано 312,4 тонны противогололедных средств.

За нарушение правил парковки эвакуировано 22 автомобиля. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 49 ДТП, зафиксировано 2 пожара, на пульт «03» поступило 746 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 636 единиц транспорта: 40 трамваев, 20 троллейбусов, 576 автобусов.