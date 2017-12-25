Новый рейс Дальнереченск - Хабаровск открывает авиакомпания «Аврора»

Рейсы по маршруту Хабаровск-Дальнереченск авиакомпания «Аврора» начнет выполнять с 3 января 2018 года, сообщает пресс-служба авиакомпании. Летать самолеты будут дважды в неделю – по средам и пятницам.

- Вылет из Дальнереченска в 11.10 с прибытием в Хабаровск в 12.55, вылет обратного рейса в Дальнереченск – 13.55. Время в полёте составит 1 час 45 минут. Стоимость перелёта – 2 240 рублей в одну сторону, без учета сборов, - сообщили в авиакомпании.

Обслуживать линию будут воздушные суда DHC-6.

Рейс Дальнереченск – Хабаровск – второй регулярный рейс на DHC-6, субсидируемый из федерального бюджета согласно постановлению Правительства РФ, который будет выполнять авиакомпания «Аврора», реализуя программу развития региональных авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе.