Оперативная информация на 27 декабря 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 16 пожаров. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Движение транспорта на федеральных и краевых автодорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная, эпидемиологическая и радиационная обстановка в норме.

Гидрологическая обстановка в норме. На реках края установился зимний режим.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшой снег юго-западный 9-14 м/с от -21ºС до -23ºС от -16ºС до -18ºС Южные районы снег западный 9-14 м/с от -20ºС до -26ºС от -13ºС до -18ºС Центральные районы снег северо-западный 4-15 м/с от -13ºС до -35ºС от -8ºС до -25ºС Северные районы снег cеверо-западный 15-20 м/с от -10ºС до -26ºС от -6ºС до -22ºС

26.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 109 ед. техники, в г. Хабаровске 2814 чел. 134 ед. тех., вывезено 1001 м3 снега, посыпано ПСС 286,1 т.

С прохождением глубокого циклона 27.12 сохраняется ухудшение погоды в центральных и северных районах (Советско - Гаванском, Ванинском, Комсомольском, Николаевском, Ульчском районах) - снег, местами сильный, метель. Ночью 27.12 прогнозировалось усиление ветра на побережье Татарского пролива до 25-30 м/с, по долинам рек (Комсомольском, Ульчском, Николаевском районах) до 23-28 м/с.

Из-за циклона в отдельных населенных пунктах возникли перебои в электроснабжении.

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 9 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 3, Верхнебуреинский

район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо – 3, Охотский МР-1, Хабаровский МР-3, Николаевский МР - 1).

Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3.

Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 3 местах, 90 человек (Охотский район р. Кухтуй – 40 человек; Охотский район р. Иня – 50 человек, бухта Силантьева Ванинский МР – 0 человек, бухта Мучке-0, залив Советская Гавань – 0 человек).

С 11.00 25.12.2017 с ожидаемым ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, и образованием волны высотой до 4 м, ограниченно движение паромов, ориентировочно до 28.12.2017. Паромы Сахалин № 10, № 9 № 8 находятся в порту Ванино. Оповещение по портам произведено. Информирование пассажиров проведено путем размещения информации на автоматической телефонной станции порта, запуском информационной строки по местному ТВ. Социальной напряженности среди населения нет.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112