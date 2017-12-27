"Хабаровские авиалинии" приобретут L-410 взамен разбившегося в ноябре

КГУП "Хабаровские авиалинии" планирует в 2018-2019 годах приобрести самолет L-410 - такой же, как тот, что авиакомпания потеряла в середине ноября 2017 года вследствие катастрофы.

"Парк должен составлять пять машин L-410. В связи с катастрофой у нас четыре (три летают, еще один находится в процедуре оформления по лизингу - ИФ). Планируем лизинг пятой машины в 2018-2019 годах", - сообщил "Интерфаксу" коммерческий директор "Хабаровских авиалиний" Максим Харин.

Он уточнил, что пятый самолет будет задействован на всех маршрутах в регионе. "Интерфакс-Дальний Восток"