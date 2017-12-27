В Хабаровске утверждён режим работы городского пассажирского транспорта с 1 по 8 января 2018 года

Изменения коснулись только утренних часов в первые три дня нового года – с 1 по 3 января в связи с уменьшением пассажиропотока с начала выхода на маршруты до 9 часов на линии будет работать 50 % от планового количества подвижного состава, а к 11:00 выпуск транспорта составит 100 %. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Графики, открывающие движение по маршрутам, будут запланированы в соответствии с действующими расписаниями выходного дня. С 4 по 8 января 2017 года выпуск транспорта на маршруты будет осуществляться согласно утвержденным расписаниям и в полном объеме.

Информацию о наличии на маршрутах транспортных средств, о прогнозе прибытия на определенный остановочный пункт можно уточнить у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по многоканальному телефону 91-02-07.