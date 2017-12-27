"СКА-Нефтяник" победил "Уральский Трубник" в матче чемпионата России по бенди

Хабаровский "СКА-Нефтяник" победил дома "Уральский Трубник" из Первоуральска в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча, прошедшая в Хабаровске во вторник, завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев.

У победителей хет-трик оформил Артем Бондаренко (44-я, 55-я и 86-я минуты), Павел Рязанцев сделал дубль (46 и 73), еще один мяч забил Янис Бефус (6). У гостей дубль на свой счет записал Михаил Красиков (50 и 89).

В следующем матче сезона "СКА-Нефтяник" 29 декабря примет новосибирский "Сибсельмаш", а "Уральский Трубник" встретится в тот же день на выезде с иркутским "Байкалом-Энергией". Р-Спорт