В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 28 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
28 декабря
Мэрия. Заседание Хабаровской городской думы. Большой зал. 10.00.
Мэрия. Церемония награждения победителей городского конкурса «Амурский хрусталь-2017». Малый зал №1. 11.00. Информация по тел. 41-99-08. Пеньков Сергей Викторович.
Краснофлотский район. Новогодняя программа для клубных объединений «Новый год в кругу друзей». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.
Краснофлотский район. Новогоднее мероприятие «Зимние забавы». Подростково-молодежный клуб «Юбилейный», ул. Даниловского, 19 и 25. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.