В Хабаровском крае стартовала кампания по декларированию доходов за 2017 год

1 января 2018 года стартовала декларационная кампания, в ходе которой граждане обязаны отчитаться о доходах, полученных в 2017 году. В этом году, учитывая праздничные дни, налогоплательщики должны представить в налоговые органы декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 3 мая 2018 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.

Необходимо задекларировать полученные доходы:

• от продажи имущества, находящегося на момент продажи в собственности менее предельного срока владения, установленного ст. 220 НК РФ (квартира, дом, комната, автомобиль, земельный участок и т.п.);

• от сдачи имущества в аренду;

• от дохода в виде выигрышей и призов с сумм, превышающих 4 тысячи рублей (в лотереях, казино, тотализаторах, от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.п.);

• от продажи ценных бумаг, акций;

• в порядке дарения (недвижимость, транспортные средства, акции, доли т.д.) от лица, не являющегося членом семьи или близким родственником;

• от оказания платных услуг в качестве репетитора, няни, домработницы, сиделки и др.;

• от иных доходов, при выплате которых не был удержан налог.

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ представляется в налоговый орган по месту регистрации. Уплатить сумму налога следует не позднее 16 июля текущего года.

При заполнении налоговой декларации УФНС России по Хабаровскому краю рекомендует воспользоваться программой «Декларация», которую можно бесплатно скачать на сайте ФНС России. Это позволит упростить процесс и избежать ошибок при заполнении декларации.

Налогоплательщики, имеющие право на получение имущественного, социального и инвестиционного вычета, также могут представить декларацию по форме 3-НДФЛ. Однако они в сроках подачи заявления не ограничены и могут реализовать свое право на протяжении всего года.

Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию по НДФЛ в интерактивном режиме и отправить ее в налоговую инспекцию в электронном виде, подписав неквалифицированной электронной подписью.

У физических лиц есть несколько способов подачи декларации:

• лично или через представителя с нотариально заверенной доверенностью;

• по почте заказным письмом с описью вложения;

• в электронном виде – с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России или через Портал Госуслуг.

Напоминаем: за непредставление декларации в установленные сроки и при наличии оснований предусмотрены налоговые санкции.

Подробная информация и разъяснения о декларировании гражданами доходов размещена на сайте ФНС России в разделе «Физические лица».