Информация городской диспетчерской службы на 16 января 2018 года

В Хабаровске 16 января нет отключений холодной воды и отопления. Без горячего водоснабжения остался дом по адресу ул. Гамарника, 43 В. В городе не работает 41 лифт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занималась 101 единица техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 44 машины. За сутки было вывезено 2867 кубометров снега. Дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами: было высыпано 300 тонн пескосоляной смеси и реагента.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошли 69 ДТП, зафиксировано 3 возгорания, с улиц города эвакуированы 23 автомобиля нарушителей правил парковки.

Сегодня утром на городские маршруты вышла 661 единица общественного транспорта: 37 трамваев, 20 троллейбусов и 551 автобус. Еще 53 автобуса работают на пригородных маршрутах.