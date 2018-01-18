Информация городской диспетчерской службы на 18 января 2018 года

По состоянию на 7.00 часов 18 января в Хабаровске нет отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. Газом заправлено 17 ГРУ или 35,93 тонны топлива. В городе не работает 45 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днем работало 105 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, ночью – 38. С дорог и улиц города вывезено 1860,2 кубометра снега и мусора. На хабаровские трассы высыпано 374,25 тонны противогололедных средств.

За нарушение правил парковки эвакуировано 20 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 64 ДТП, зафиксировано 3 пожара и 1 возгорание, на пульт «03» поступило 630 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 632 единицы транспорта: 37 трамваев, 20 троллейбусов, 575 автобусов.