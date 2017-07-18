В России три четверти соцвыплат не доходит не нуждающихся

В России на социальные выплаты ежегодно тратится 3% ВВП. Соцподдержку получают 65% россиян, в том числе 84% малоимущих. При этом из 1 рубля, выделенного на адресную поддержку, до бедных доходит лишь 25 копеек, считают эксперты Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института (НИФИ).

По закону государство оказывает социальную помощь людям, чей доход опустился ниже прожиточного минимума по не зависящим от них причинам, отмечают "Ведомости".

Несмотря на то, что Россия является мировым лидером по числу выплат и льгот и тратит на них больше превалирующего числа стран с переходной экономикой, разнообразная и дорогая помощь оказывается малоэффективна, если говорить о борьбе с бедностью. По данным экспертов, социальная поддержка оказывается в основном не нуждающимся, а людям с заслугами перед государством. Их поощряют примерно четвертью всех социальных выплат, это превышает 700 млрд рублей.

Так, на социальные пакеты военных и госслужащих уходит почти 12% средств в регионах и на федеральном уровне. Больше всего регионы тратят на поддержку ветеранов труда, и речь идет не только о деньгах, но и о натуральных льготах, на оплату жилья и проезд. Однако бедных среди них в 5,4 раза меньше, чем в среднем по стране, а когда нужно снижать расходы, регионы сокращают расходы не на ветеранов, а на поддержку семей с детьми.

Аналитики приводят примеры совершенно необъяснимых выплат: один из регионов предоставляет бесплатный проезд курсантам в городском транспорте, другой обеспечил жильем победительницу конкурса "Краса России". В результате на реальную социальную поддержку идет не 3% ВВП, а только около 1,9% ВВП (или 1,5 трлн рублей), оценивают авторы доклада. Адресными мерами охвачено только 13% россиян, в том числе 10% небедных людей.

Соавтор доклада, руководитель Центра финансов социальной сферы НИФИ Олеся Феоктистова называет две причины текущей низкой эффективности - несовершенство правил, используемых для проверки доходов при назначении выплат, и крайне небольшой размер большинства выплат, который не может вывести людей за черту бедности. Эксперты полагают, что снизить бедность помогло бы повышение адресности соцподдержки и расширение принципа нуждаемости. Авторы также предлагают ограничения на получение одинаковых федеральных и региональных мер социальной поддержки, и объединение многочисленных выплат в единое универсальное пособие для бедных.

По словам федерального чиновника, отмена отдельных льгот и переход на адресную поддержку будут постепенными, и с введением критерия нуждаемости старые пособия могут просто не индексироваться. Произойдет это не раньше 2021 года, говорит он. finanz.ru