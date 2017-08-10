Чистый отток капитала из России вырос в полтора раза

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,5 раза - до 13,1 млрд долларов против 8,8 млрд долларов за аналогичный период прошлого года, следует из опубликованной ЦБ предварительной оценки платежного баланса.

По этим данным, основным источником вывоза капитала стал банковский сектор, который, сохранив объем погашения внешних обязательств на уровне сопоставимого периода прошлого года, одновременно разместил за рубежом новые средства.

В то же время прочие сектора, в отличие от прошлого года, выступали нетто-импортерами капитала, перейдя от наращивания внешних активов к чистому привлечению средств нерезидентов, отмечает ЦБ.

Кроме того, профицит текущего счета укрепился, составив 21,7 млрд долларов по сравнению с 15,2 млрд за тот же период прошлого года. Это произошло за счет укрепления сальдо торгового баланса.

Укрепление сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) в первом и втором кварталах года обеспечил "более значимый рост стоимостных объемов экспорта по сравнению с импортом, частично компенсированный увеличением дефицита по другим статьям текущего счета". NEWSru.com