Россияне смогут заключать договора напрямую с поставщиками услуг ЖКХ

Жители РФ смогут в обход управляющих компаний заключать договора напрямую с поставщиками услуг ЖКХ. Данную инициативу уже поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Козака, законопроект о введении прямых договоров между гражданами и ресурсоснабжающими организациями в ближайшее время планируется внести на рассмотрение в правительство.

"Законопроект предусматривает возможность прямого перечисления средств, чтобы управляющие компании не могли распоряжаться ими, не могли прикасаться к этим деньгам. Есть факты, когда управляющая компания, имея задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, занимается, например, благотворительной деятельностью", - цитирует издание слова Дмтрия Козака.

Предполагается, что с внесением поправок в Жилищный кодекс РФ, владельцы квартир смогут заключить договора с поставщиками услуг ЖКХ, а и их платежи будут сразу же поступать на счет ресурсоснабжающих организаций.

Что примечательно, Дмитрий Медведев на совещании в правительстве данную идею уже поддержал. m24.ru