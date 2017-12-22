Депутаты согласились списать россиянам долги по налогам

Предложение Президента России Владимира Путина по налоговой «амнистии» поддержали депутаты. Поправки в Налоговый кодекс позволят списывать с физических лиц и ИП недоимки по ряду налогов. Кроме того, пенсионеры, инвалиды и ветераны, владеющие земельными участками, будут освобождены от «налога на шесть соток».

Напомним, списать часть налогов с граждан глава государства предложил, отвечая на один из вопросов большой пресс-конференции, которая состоялась 14 декабря. Президент призвал сделать это максимально дебюрократическим способом, без обращения человека в налоговые инспекции.

Согласно поправкам, признается безнадежной и подлежит списанию недоимка по имущественным налогам (налоги на землю, недвижимость и транспорт), образовавшаяся на 1 января 2015 года, а также задолженность по пеням, начисленным с того времени за эту недоимку.

Долги по этим налогам должны быть списаны «без участия налогоплательщика», говорится в поправках.

Безнадежными также будут признаны долги ИП на начало 2015 года по ряду налогов, за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и таможенного НДС. Речь, скорее всего, идет о списании долгов по всем налогам предпринимателей. Налоговые органы по месту учета ИП спишут эти долги тоже «без участия налогоплательщика».

Налоги могут начисляться безотносительно деятельности ИП — так называемые вмененные налоги (ЕНВД, патентная система налогообложения), сюда же могут относиться земельный и транспортный налоги.

Другая поправка расширяет список доходов, освобождаемых от налогообложения (ст. 217 Налогового кодекса). К ним предложено отнести доходы, полученные с 1 января 2015 года по 1 декабря 2017 года, при получении которых не был удержан налог налоговым агентом. С принятием этой поправки исчезнет проблема накопленных налоговых долгов, когда налоговики начисляли гражданам НДФЛ как следствие списания их долгов перед банками, телефонными операторами, коммунальными организациями и т.п.

Наконец, еще одна поправка предполагает освобождение пенсионеров, инвалидов и ветеранов войны от уплаты налога на небольшие земельные участки. Сейчас пенсионеры по старости освобождены от налога на квартиры и другие строения и помещения в их собственности, но не от земельного налога. А для льготных категорий по земельному налогу (инвалиды, ветераны и т.д.), куда пенсионеры не входят, предусмотрен денежный вычет 10 тыс рублей из налоговой базы — кадастровой стоимости земельного участка.

Как следует из текста одобренной поправки, пенсионеров включат в льготную категорию по земельному налогу, а денежный налоговый вычет будет заменен на вычет в натуральном выражении: налоговая база будет уменьшена на кадастровую стоимость 600 кв м, находящихся в собственности льготника. Таким образом, для участков большего размера сохранится необходимость платить налог, но лишь за тот размер земли, который останется после вычета шести соток.

Данная льгота сможет применяться в отношении только одного участка по выбору налогоплательщика, отмечается в документе. Льгота касается всех пенсионеров, установленных законодательством, включая военных. Новый вычет будет применяться уже к налогу за 2017 год, который по закону должен быть уплачен до 1 декабря 2018 года. todaykhv.ru