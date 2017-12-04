«СКА-Нефтяник» остался без Суперкубка

Впервые Суперкубок по хоккею с мячом достался клубу, который не является ни чемпионом страны, ни обладателем Кубка России. Произошло это в Красногорске во встрече между «СКА-Нефтяником» и «Енисеем», завершившейся победой сибиряков — 6:3.

Напомним, что на протяжении последних трёх лет «Енисей» неизменно уступал дальневосточникам во всех решающих поединках сезона. При этом армейцы по два раза обыгрывали красноярцев в матчах за Кубок и Суперкубок. И вот реванш состоялся.

Уже на четвёртой минуте Юрий Викулин после розыгрыша углового открыл счёт, а вскоре Алмаз Мингазов удвоил результат.

На этом «Енисей» не успокоился и на 18-й минуте Сергей Ломанов в третий раз огорчил голкипера «СКА-Нефтяника» Дениса Рысева.

Затем Максиму Ишкельдину удалось сократить разрыв в счёте, но это был первый и последний приятный для хабаровчан момент до перерыва.

А вот «Енисею» на последней минуте первого тайма удалось забить четвертый мяч.

Сразу после отдыха всё тот же Ломанов в пятый раз отравил мяч в сетку наших ворот.

Армейцы, как ни старались, переломить ход борьбы не смогли.

В настоящий момент часть игроков «СКА-Нефтяника» вместе с тренером Михаилом Юрьевым будет готовиться к международному турниру на уровне национальных сборных в Швеции. Остальные хоккеисты вернутся в Хабаровск.

Ближайший матч чемпионата страны армейцы проведут 13 декабря дома с иркутским клубом «Байкал-Энергия».

"СКА-Нефтяник" - "Енисей" (Красноярск) - 3:6 (1:4)

3 декабря. Красногорск. Стадион "Зоркий". 4750 зрителей

Голы: 0:1 (4 мин.) Викулин (Макаров - угловой), 0:2 (8) Миргазов (Чернов), 0:3 (17) Ломанов (Петтерссон), 1:3 (21) М. Ишкельдин, 1:4 (45) Чернов (Викулин - угловой), 1:5 (48) Ломанов (Миргазов), 2:5 (53) А. Бондаренко, 2:6 (88) Петтерссон, 3:6 (89) Толстихин (Ишкельдин) Вратари: Рысев – Черных

Угловые: 4 – 5

Штрафное время: 0 – 0

Главный судья: Н. Юкляевских (С-Петербург).