Госдума повысила штраф для водителей

Штраф для непропутивших пешеходов водителей повысится. Соответствующий законопроект в третьем окончательном чтении принят в Госдуме.

Поправки вносятся в КоАП, устанавливается административный штраф в размере от 1500 рублей до 2500 рублей за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, уточняет издание.

Сейчас КоАП за такое нарушение предусматривает штраф - 1500 рублей. todaykhv.ru