Энерготарифы на Дальнем Востоке могут снизить для всех пользователей

Совет Федерации рекомендовал Правительству РФ осуществить выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке для всех категорий пользователей, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Федеральный закон, одобренный Советом Федерации, позволит снизить цены на электроэнергию для потребителей ДФО, что будет служить выравниванию их положения с другими регионами страны. Но это только первый шаг к решению проблемы высоких тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке. Снижаются тарифы для предприятий, а для физических лиц остаются на прежнем высочайшем уровне. В связи с чем Совет Федерации рекомендовал Правительству снизить энерготарифы на Дальнем Востоке для всех категорий пользователей, включая жителей этого макрорегиона», - заявила член Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Чукотского автономного округа Анна Отке.

Как ранее отмечал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, высокие энерготарифы сдерживают развитие всего макрорегиона.

Напомним, выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке планируется начать с 1 июля.

Удешевление электроэнергии станет результатом одобренных Президентом России Владимиром Путиным поправок в федеральный закон «Об энергетике». Соответствующий Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2017 года.

Снижать цену на свет ранее предлагалось только для предприятий. Понижать тарифы будут за счёт их повышения на оптовом энергорынке в остальной части России.

В среднем стоимость электроэнергии на Дальнем Востоке должна уменьшиться на 30%. Самое большое понижение произойдет на Чукотке – 65 %, в Якутии – на 50 %, на Сахалине – 46 %, Магаданской области – 34 %. В Хабаровском крае тариф понизится на 5 %.