ДГК передала данные о должниках в Бюро кредитных историй

АО «Дальневосточная генерирующая компания» передало первую партию данных о должниках-физических лицах в Бюро кредитных историй. В список вошли недобросовестные потребители из Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО и Южной Якутии. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе АО «ДГК».

Обмен данными произведен в рамках договоров с агентствами ООО «МикФинанс Плюс» и ООО «Восточно-Европейское бюро кредитных историй», работающими как на территории Дальневосточного федерального округа, так и в европейской части России. Информация о должниках будет размещена в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) Центрального Банка РФ. Таким образом, наличие задолженности за теплоснабжение станет для потребителя одним из негативных факторов, которые могут повлиять на решение банка при выдаче кредита.

«Кандидаты на передачу данных были выбраны из более чем 108 тысяч должников. Отбор должников осуществлялся, в первую очередь, исходя из наличия неисполненного в течение 10 дней решения суда, а во-вторых, производился в пользу лиц, которые, в силу работоспособного возраста могут обратиться за получением кредита. Также при принятии решения о передаче сведений учитывалась информация об имущественном положении должника, полученная по итогам рейдовых мероприятий с судебными приставами и исполнителями, проводимые ранее в отношении должников», - отмечает начальник Департамента судебной практики АО «Дальневосточная генерирующая компания» Галина Овчинникова.

На сегодняшний день ДГК готовит новый пакет документов в отношении должников, для передачи сведений в ЦККИ. В условиях многомиллионных долгов населения энергокомпания намерена активно использовать новый инструмент в борьбе со злостными неплательщиками.