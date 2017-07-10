Госдума утвердила в третьем чтении закон о туристско-рекреационной деятельности на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба Минвостокразвития. Согласно закону, организации, осуществляющие туристско-рекреационную деятельность на Дальнем Востоке, получат нулевую ставку на прибыль до конца 2021 года.
Соответствующие изменения будут внесены в Налоговый кодекс Российской Федерации.
Перечень видов туристско-рекреационной деятельности, на которые распространится действие закона, будет установлен правительством РФ.
В первую очередь, ожидается, что преференции коснутся гостиниц.
Предлагаемый законом механизм сделает еще более привлекательной для инвестирования сферу туризма в макрорегионе и позволит реализовать ряд туристических проектов. Вместе с введением механизма электронной визы Дальний Восток становится привлекательнее и ближе для туристов.
"Нельзя забывать, что зачастую также действует правило: сегодня - турист, завтра - инвестор", - сказал министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, слова которого приведены в сообщении.
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный отметил, что туристская специфика Дальнего Востока состоит в том, что путешественнику выгоднее посетить сразу несколько регионов ДФО.
На данное решение туристов влияют в первую очередь высокие цены на услуги гостиниц, страховых компаний и авиаперевозчиков. И такая мера как обнуление ставки по налогу на прибыль для организаций, работающих в индустрии туризма, несомненно, позволит сделать цены на туристские услуги более привлекательными.
"Вместе с тем это положительно скажется на экономике Дальнего Востока и создаст благоприятную обстановку для инвесторов, что в итоге будет способствовать увеличению количества въезжающих туристов на всей территории Дальневосточного округа", - сказал В.Печеный, слова которого приведены в сообщении.
После принятия закона Государственной Думой документ будет внесен на утверждение Совета Федерации. "Интерфакс-Дальний Восток"
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