Внеплановые проверки инвесторов ограничат на Дальнем Востоке

Доклад по ограничению количества внеплановых проверок инвесторов, реализующих проекты на Дальнем Востоке, подготовит Минвостокразвития председателю правительства России Дмитрию Медведеву, сообщает пресс-служба ведомства. Это станет одним из итогов совместного заседания коллегий Генеральной прокуратуры РФ и министерства по развитию Дальнего Востока.

- Мы подготовим отдельный доклад Дмитрию Анатольевичу Медведеву по результатам коллегии, у нас есть целый ряд предложений, связанных и с ограничением количества внеплановых проверок, и с невозможностью расширять предмет контроля во внеплановых проверках, с другим акцентом оценки эффективности контрольно-надзорных органов. Мы предложения все подготовим, и они будут учитываться в общей работе Правительства, чтобы перенастроить контрольно-надзорный аппарат и сделать его эффективным не только с точки зрения соблюдения законов, но и с точки зрения развития страны, - отметил вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Вчера председатель правительства России Дмитрий Медведев провел совещание о ходе реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

- Контрольный фокус – на места, где угроза причинения вреда, прежде всего жизни и здоровью людей, является максимальной. И наоборот, нет смысла ходить с проверками туда, где потенциальная угроза незначительна, – подчеркнул на совещании Дмитрий Медведев.

По его словам, деятельность контрольных ведомств будет оцениваться не по количеству проверок, а по улучшению показателей безопасности.

- Главное, чего предстоит добиться в результате реформы, – это принципиально изменить саму философию контроля. Перестроить его с принципа «найти нарушение и наказать любой ценой» на принцип партнёрского и «сервисного» отношения к бизнесу, - уточнил глава правительства России.

29 июня в Хабаровске состоялось совместное заседание коллегии Генеральной прокуратуры РФ и министерства по развитию Дальнего Востока при участии зампреда правительства РФ – полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Основным вопросом повестки стала защита прав и интересов инвесторов и предпринимателей.