Разработать план по переселению жителей Восточной Сибири и Дальнего Востока из ветхого жилья поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.
Межведомственная группа Минстроя, Минэкономразвития, Минфина, Минвостокразвития и МВД должна подготовить предложения до 17 октября 2017 года.
«Определить количество граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения районов Восточной Сибири и Дальнего Востока, и утвердить комплекс мер по их переселению в новые жилые помещения, предусмотрев источники финансирования», — уточняется в поручении.
Поручение вошло в список, сформированный по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая вышла в эфир 15 июня. Напомним, Президент России около четырех часов отвечал на вопросы россиян.
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