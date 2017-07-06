План переселения дальневосточников из бараков создадут к середине октября

Разработать план по переселению жителей Восточной Сибири и Дальнего Востока из ветхого жилья поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Межведомственная группа Минстроя, Минэкономразвития, Минфина, Минвостокразвития и МВД должна подготовить предложения до 17 октября 2017 года.

«Определить количество граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения районов Восточной Сибири и Дальнего Востока, и утвердить комплекс мер по их переселению в новые жилые помещения, предусмотрев источники финансирования», — уточняется в поручении.

Поручение вошло в список, сформированный по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая вышла в эфир 15 июня. Напомним, Президент России около четырех часов отвечал на вопросы россиян.