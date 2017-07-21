Дожди и ветер омрачат выходные жителям Хабаровского края

В Хабаровском крае на выходных ожидается циклон, который принесет облачность, прохладу и ливни с грозами. Синоптики прогнозируют, что комфортная погода сохранится в регионе еще в течение суток – 22 июля.

- В субботу в Хабаровском крае будет юго-западный ветер с силой 6-11 метров в секунду. Ночные температуры - в пределах 10-17 градусов тепла, а на севере 5 - 10 градусов. Дневные температуры прогреют воздух до 23-29 градусов тепла, - рассказала ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Людмила Игнатенко.

- В воскресенье в регион придет циклон с запада. Осадки – грозы и ливни - пройдут по всей территории края. Ветер поменяет направление на юго-восточное с порывами до 10-15 метров в секунду. Ночные температуры сохранятся в пределах 10-17 градусов тепла, а днем - до 20-27 градусов тепла. На севере края и на побережье ночные температуры опустятся до 9-14 градусов тепла, а днем - до 13-18 градусов тепла. Суббота будет ясной и в Хабаровске. Только в ночь возможен кратковременный дождь.

- В краевом центре завтра ожидается юго-западный ветер с силой 5-10 метров в секунду. Ночные температуры - в пределах 13-15 градусов тепла, а дневные - 25-27 градусов. В воскресенье погода испортится, будет облачно и временами дождь. Ветер усилится до 13 метров в секунду. Ночные температуры сохранятся на уровне 15-17 градусов тепла, а дневные - 23-24 градуса, - сказала Людмила Игнатенко. todaykhv.ru