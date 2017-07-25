Обсудить «Формирование комфортной городской среды» теперь можно на портале «Голос 27»

Федеральный приоритетные проект «Формирование комфортной городской среды» стал доступен для обсуждения на портале «Голос 27». В специальном разделе «Инициативы», запущенном на сайте с июля, теперь можно оставить предложения по благоустройству общественных территорий. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как уточнили в министерстве ЖКХ края, жители получили дополнительную возможность высказать любые пожелания, касающиеся изменения функциональности, а также внешнего облика площадей, парков и скверов. Это могут быть идеи по озеленению, обустройству площадок для выгула собак, установке роллердрома и любые другие смелые решения. Все они будут рассмотрены и, по возможности, учтены при составлении планов благоустройства муниципальных образований.

Напомним, что проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого предполагается реконструировать дворы жилых домов и общественные зоны, стартовал в Российской Федерации весной этого года. В Хабаровском крае к нему присоединились 19 муниципальных образований.

Кроме дворовых территорий, к июлю граждане согласовали дизайн-макеты благоустройства 28 общественных территорий. В Хабаровске - это парк Динамо, в Комсомольске-на-Амуре – площадь Юности, два городских сквера, две аллеи. Работы по проектам уже начались.