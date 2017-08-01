Президент Путин планирует прилететь на Дальний Восток

Президент Владимир Путин может прилететь на Дальний Восток уже на этой неделе. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, комментируя информацию о том, что якобы «борт номер один» видели в Абакане.

«Президент Путин не прилетал в Хакасию, — сказал Дмитрий Песков. — Но во второй половине недели запланирована дальневосточная поездка, президент будет на Дальнем Востоке».

Подробности в Кремле обещали сообщить позже. «Там, естественно, подготовка идет, передовой группы и так далее. Это обычная практика, — объяснил Песков. todaykhv.ru