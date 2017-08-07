Информация городской диспетчерской службы на 7 августа 2017

По состоянию на 7.00 часов 7 августа в Хабаровске нет отключений холодной и горячей воды. В городе не работает 30 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 83, а ночью – 11 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 88,16 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуирован 1 автомобиль. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 33 ДТП, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 686 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 636 единиц транспорта: 37 трамваев, 20 троллейбусов, 579 автобусов.