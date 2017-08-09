Движение поездов на Транссибе восстановлено

Вчера восстановлено движение поездов в обоих направлениях на участке Уссурийск – Владивосток Дальневосточной железной дороги (ДВЖД). Все задержанные пассажирские поезда отправлены по назначению. Из Хабаровска поезда отправляются по расписанию.

Продажа билетов осуществляется без ограничений по всем направлениям, сообщает пресс-служба ДВЖД.

В настоящий момент железнодорожники продолжают ликвидировать последствия размывов пути. Работают 4 восстановительных поезда со станций Уссурийск, Партизанск, Первая Речка и Сибирцево. В общей сложности задействовано свыше 600 человек, в том числе 100 военнослужащих Восточного военного округа.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению пути и искусственных сооружений на участке Барановский – Хасан.

Напомним, 6 августа 2017 года в 23:45 по московскому времени на перегонах Баневурово – Барановский, Раздольное – Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск – Владивосток и на перегоне Оленевод – Виневитино участка Барановский – Хасан ДВЖД было приостановлено движение поездов по причине размыва верхнего строения пути.

Размыв стал следствием сильнейших ливней. Так, 7 августа, всего за сутки, на станции Уссурийск выпало 250 мм осадков – это более двух месячных норм. По утверждению специалистов дорожной геофизической станции, это максимальное значение за все время наблюдений. На реках Хасанского, Уссурийского и Надеждинского районов отмечается интенсивный подъем воды в реках.

На Хасанском направлении, помимо многочисленных размывов насыпи, произошел сход селевого грязе-каменного потока на протяжении 75 метров, смыто 2 пролета железобетонного моста. todaykhv.ru