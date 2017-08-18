В Хабаровском крае предстоящие выходные ожидаются теплыми, но хмурыми

Сильного дождя на выходных не ждем, но в целом погода будет неустойчивой, - сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

– Небольшие осадки могут пройти в отдельных районах края в субботу. Ветер будет дуть юго-восточный, с силой 5-10 метров в секунду. Ночные температуры - в пределах 15-19 градусов тепла ночью, и днем - 25-30 тепла. В воскресенье погода будет лучше, особенно в южной и центральной части Хабаровского края. Однако не исключен дождь на севере при юго-восточном ветре 5-10 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах 12-17, а днем - 25-27 градусов. Как отмечают синоптики, несмотря на то, что лето идет к концу, погода сохраняется достаточно теплая, даже жаркая. В Хабаровске на предстоящих выходных также будет тепло.

- В субботу в Хабаровске преимущественно без осадков, может только короткий дождь покапать. Ночью температура воздуха прогреется до 15-17 градусов, днем - 27-29 тепла. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. В Хабаровске хорошая погода сохранится до 23 числа, затем ожидаем осадки, - отметила Галина Брынцева. А вот со следующей недели в край придет циклон.

- С 24 числа придет циклон с запада, поэтому ожидаем сильные дожди в южной и центральной части Хабаровского края. При прохождении циклона также будет усиление ветра до 10-15 метров в секунду, - сказала Галина Брынцева. ИА «Хабаровский край сегодня»