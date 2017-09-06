Хабаровский край примет финал World Skills Russia в 2020 году

Во Владивостоке подписано соглашение об организации и проведении в Хабаровском крае финала Национального чемпионата World Skills Russia. Документ подписали губернатор Вячеслав Шпорт и гендиректор Союза World Skills Russia Роберт Уразов.

Представитель Союза отметил, что Хабаровский край является одним из лидеров по движению World Skills и заслужено получил право на проведение национального финала.

- Когда мы рассматривали заявку региона, одно из главных преимуществ было то, что чемпионат поможет поменять систему профессионального образования в крае, подняв её на новый уровень. Это безусловно важно для того, чтобы производить как современное оборудование, так и катера и самолёты, которые мы сегодня видим. Союз надеется на то, что Хабаровский край покажет лучшую практику организации чемпионата в стране, - отметил после подписания соглашения Роберт Уразов.

Ожидается, что в финале World Skills Russia-2020 примут участие около 20 государств, в основном из Азии. По словам Уразова, это позволит в значительной степени увеличить конкуренцию и обменяться опытом с соседями.

Напомним, что весной Хабаровский край выиграл почётное право на проведение Чемпионата 2020 года. При рассмотрении заявки эксперты учитывали и тот факт, что регион уже имеет опыт проведения соревнований World Skills. В этом году отборочный этап Чемпионата принял Губернаторский авиастроительный колледж Комсомольска-на-Амуре. На его базе прошли соревнования по шести компетенциям. todaykhv.ru