Новые подразделения ОМОН сформируют в ряде городов Дальнего Востока

Росгвардия заявила о создании нескольких подразделений ОМОН в городах Дальнего Востока, а также об увеличении численности сотрудников в ряде действующих подразделений.

"Будет сформирован дополнительно ОМОН по просьбе губернатора (Хабаровского края - ИФ) в городе президентского внимания Комсомольске-на-Амуре. Мы считаем, что там важна силовая составляющая. ОМОН численностью 150 человек будет создан на основе подразделения от СОБР Хабаровска. Дополнительно будет сформирован ОМОН в Благовещенске также численностью 150 человек. И на Чукотке", - сказал журналистам командующий Восточным округом войск Национальной гвардии РФ Игорь Груднов на пресс-конференции, посвященной итогам служебно-боевой деятельности войск Национальной гвардии за восемь месяцев 2017 года.

Он также сообщил, что планируется увеличить численность сотрудников подразделений ОМОН в Якутии, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском.

И.Груднов уточнил, что формирование новых подразделений и увеличение состава действующих ведется в рамках третьего этапа реорганизации войск Национальной гвардии РФ.

Он также сообщил, что планируется создать центр спецназа численностью свыше 1 тыс. человек, морскую бригаду, которая будет базироваться в Хабаровске, а также еще оду авиационную эскадрилью.

До декабря ликвидируют четыре батальона моторизированных частей, добавил И.Груднов. Их сотрудников переведут в другие подразделения.

Формирование войск Национальной гвардии РФ проводится в три этапа. Первый завершился 31 декабря 2016 года, тогда личный состав был переведен в войска Национальной гвардии РФ, сформирован центральный аппарат ведомства, создано 84 территориальных органа Росгвардии в каждом субъекте РФ.

На втором этапе, который продлился до 31 августа 2017 года, был уточнен состав, численность и оперативное построение группировок войск, определен объем и порядок выполнения служебно-боевых задач, организованы мероприятия по переводу сотрудников ОМОН и СОБР на военную службу по контракту.

На третьем этапе - до 31 января 2018 года - планируется завершить формирование войск, перевод сотрудников ОМОН и СОБР на военную службу по контракту. "Интерфакс-Дальний Восток"