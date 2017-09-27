Новый резидент присоединился к ТОСЭР «Хабаровск»

Ещё одна компания получила статус резидента ТОСЭР «Хабаровск». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, корпорация по развитию Дальнего Востока одобрила заявку компании «СкифАгро-ДВ».

Современный свиноводческий комплекс стоимостью 2,6 млрд рублей построят в Хабаровском районе при участии инвестора. Планируется запуск полного производственного цикла, начиная от выращивания кормов и заканчивая реализацией свинины и субпродуктов. Строительство комплекса обеспечит создание 165 новых рабочих мест.

Растениеводство инвестор планируют развивать на земельных участках, расположенных в Вяземском районе. Здесь будет вестись селекционная работа по выращиванию ячменя, овса, кукурузы и сои.

К 2019 году комплекс сможет производить до 5,3 тыс тонн свинины и более 650 тонн субпродуктов в год, уточнили в пресс-службе правительства края. Проект имеет статус приоритетного, что дает право на получение земельных участков без торгов, а также на льготы при расчете и уплате арендных платежей. todaykhv.ru