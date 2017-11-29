Дальневосточники стали больше тратить на благотворительность

Сегодня в России во второй раз проводится ежегодная благотворительная акция — #ЩедрыйВторник. Яндекс.Деньги выяснили, как с их помощью россияне отправляют пожертвования благотворительным фондам, а также краудфандерам, которые собирают средства на частные и общественные проекты.

Оказалось, что жители Дальнего Востока стали заметно больше переводить на благотворительность и краудфандинг. За январь-ноябрь 2017 года их средний перевод вырос почти в 2,5 раза по сравнению с таким же периодом годом ранее. Общая сумма пожертвований увеличилась примерно в 1,2 раза. На одного человека пришлось в среднем 3 перевода.

В среднем за раз дальневосточники отправляют на благотворительность и краудфандинг 873 рубля. Для сравнения, в Центральном регионе этот показатель составляет 943 рубля, в Сибири — 833 рубля, на Северо-Западе — 763 рубля, на Юге — 623 рубля, на Урале — 606 рублей. Самый маленький средний перевод — у жителей Приволжского федерального округа, 550 рублей.

В целом по стране с января по ноябрь 2017 года люди потратили на благотворительность и краудфандинг около 1,2 млрд рублей. Это вдвое больше, чем за такой же период годом ранее. Средний перевод россиян на благотворительность и краудфандинг сегодня составляет 722 рубля — на 13% больше, чем год назад. При этом на благотворительность пользователи по-прежнему отправляют больше, чем на краудфандинг, — 965 и 643 рубля соответственно.

Предпочтения россиян, которые жертвуют деньги на благотворительность, за год изменились: частным лицам пользователи стали отправлять переводы активнее, чем фондам. Так, за январь-ноябрь этого года люди в целом перевели фондам в 1,1 раза больше, чем за такой же период 2016 года. В то же время общая сумма переводов частным лицам выросла в 1,3 раза. Россияне стали больше доверять и краудфандерам. За первые одиннадцать месяцев этого года пользователи отправили им в 2,7 раза больше денег, чем за такой же период 2016 года.

В исследовании Яндекс.Денег учитывались переводы через платёжное решение «Яндекс.Касса» и инструменты для краудфандинга, кнопки и формы для приёма средств. Через Яндекс.Деньги россияне чаще всего отправляют пожертвования из электронных кошельков и с банковских карт.