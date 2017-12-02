План основных мероприятий города Хабаровска с 4 по 10 декабря 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 4 по 10 декабря 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

4 декабря

Мэрия. Заседание межведомственной комиссии по вопросам задолженности по заработной плате. Малый зал №1. 16.00. Информация по тел. 41-95-99. Сивчикова Елена Геннадьевна.

Центральный район. Объезд территории Центрального района – осмотр санитарного состояния. Территория района. 09.00 - 12.00. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков (4 и 6 декабря). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-30. Гнатишин Станислав Александрович.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки (4 и 7 декабря). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-19. Прошкина Лариса Владимировна.

Индустриальный район. Игровая программа «Будем дружить» для детей клуба «Солнечный город». Центр внешкольной работы «Планета взросления», ул. Краснореченская, 71. 12.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

Кировский район. Шахматный турнир, посвященный Дню героев. Дом ветеранов, ул. Серышева, 62. 14.30. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Открытое первенство по шахматам среди мальчиков и девочек в возрастных группах 2007-2008, 2009-2010, 2011 годов рождения (01-10 декабря). Детско-юношеский центр «Восхождение», ул. Ленинградская, 71. Информация по тел. 40-89-62. Лютова Анастасия Анатольевна.

5 декабря

Праздничное мероприятие, посвященное Дню добровольца. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 17.30. Информация по тел. 40-89-97. Кузнецов Илья Васильевич.

Информационная встреча с жителями города, в том числе с ограниченными возможностями, по вопросу оказания содействия в трудоустройстве. Спортивный клуб бильярда, Амурский бульвар, 43. 15.00. Информация по тел. 40-89-62. Лютова Анастасия Анатольевна.

Краснофлотский район. Заседание районного штаба по теплу с руководителями управляющих компаний, коммунальных служб, ТСЖ, ЖСК. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-27. Новикова Оксана Евгеньевна.

Кировский район. Тематическая встреча, посвященная Дню героев. Школа №38, ул. Тихоокеанская, 58. 13.20. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Краснофлотский район. Урок мужества, посвященный Дню неизвестного солдата. Музей Краснофлотского района, ул. Руднева, 68. 14.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Центральный район. Благотворительный спектакль «Снеговиковый период» для малоимущих семей, семей с детьми-инвалидами в рамках месячника «Дарите людям доброту». Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 17.00. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Железнодорожный район. Выставка декоративно-прикладного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Добрых рук мастерство». Центр работы с населением, ул. Мирная, 16. Информация по тел. 27-20-25.

6 декабря

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Краснофлотский район. Первенство района по плаванию среди сборных команд 5-6 классов и 7-8 классов образовательных учреждений (6-7 декабря). Бассейн «Дельфин», ул. Королева, 4в. 12.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

8 декабря

Краснофлотский район. Тематическая беседа с детьми с просмотром презентации «Мой народ – моя гордость». Центр работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 13.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Тематическая беседа с детьми с просмотром презентации «Русь героическая». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Кировский район. Районные соревнования среди школьников района по стрельбе «Ворошиловский стрелок», посвященные Дню героев Отечества. Гимназия №4, ул. Герасимова, 16. 14.00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Индустриальный район. Эстафета среди людей с ограниченными возможностями здоровья (теннис, дартс, игры с мячом). Промышленно-экономический техникум, ул. Краснореченская, 104. 15.00. Информация по тел. 40-90-46. Огняков Виталий Сергеевич.

9 декабря

Краснофлотский район. Турнир по зимнему мини-футболу среди дворовых команд «Метель-2017». Парк «ДОФ». 12.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Индустриальный район. Интеллектуальная игра для юноармейских отрядов (на знание истории своего родного города края, России. Презентации на тему «Хабаровск-город воинской славы). Комитет по управлению районом, ул. Краснореченская, 87. 15.00. Информация по тел. 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

10 декабря

Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню Героев Отечества:

- день открытых дверей. Центр патриотического воспитания. 11.00;

- Торжественная церемония и возложение цветов к Стеле «Город воинской славы» . 12.00. Информация по тел. 47-25-98. Демин Антон Александрович.

Зимний фестиваль ГТО «Все на лыжи!» по выполнению норматива комплекса ГТО «Бег на лыжах». Лыжный парк «Винтерфел», пос. Воронеж-1. 12.20. Информация по тел. 40-89-66. Шульга Вадим Александрович.