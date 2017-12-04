Яндекс.Деньги: Сколько дальневосточники тратят на домашних питомцев

Яндекс.Деньги изучили платежи жителей Дальнего Востока в интернет-магазинах товаров для животных и выяснили, как и сколько люди тратят на домашних питомцев. В исследовании учитывались платежи через Яндекс.Кассу и с пластиковых карт Яндекс.Денег за январь-ноябрь 2017 и 2016 годов.

Оказалось, что дальневосточники стали гораздо чаще заказывать через интернет товары для животных. Так, за последние одиннадцать месяцев число покупателей таких товаров выросло в 9,3 раза по сравнению с январём-ноябрём 2016 года. Число платежей увеличилось в 14 раз, их общий объём — в 14,9 раза. Средний чек тоже подрос — примерно в 1,1 раза, до 3513 рублей. На одного человека приходится в среднем 2 покупки.

В целом по стране интерес покупателей к интернет-магазинам товаров для животных также возрос. С января по ноябрь 2017 года число россиян, которые оплачивают такие товары через Яндекс.Кассу, увеличилось в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вырос и средний чек — в 1,4 раза, до 3554 рублей.

Недавнее исследование Яндекс.Маркета показало, что на одни и те же зоотовары владельцы собак и кошек тратят разные суммы. Так, в октябре на Яндекс.Маркете средний чек за собачий корм был в 1,6 раза больше, чем за кошачий: 2660 против 1615 рублей. Зато на игрушки для кошек люди тратят больше, чем для собак: 750 и 520 рублей в среднем за раз соответственно. Кошачьи игрушки и покупают в 1,5 раза чаще, чем собачьи. Россияне активно заказывают в интернете и другие товары для животных — ошейники, лежаки, переноски и одежду. В октябре на Яндекс.Маркете средний чек за ошейники и шлейки составил 1860 рублей, за лежаки и домики — 2850 рублей, за переноски — 2200 рублей, за одежду и обувь — 1200 рублей.