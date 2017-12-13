Власти назвали сроки строительства моста на Сахалин

Строительство моста между Сахалином и материковой Россией начнется не ранее 2021 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации Сахалинской области. Оно подготовлено по итогам совещания о развитии транспортной инфраструктуры региона под руководством полпреда президента в ДФО вице-премьера Юрия Трутнева.

Предварительное технико-экономическое обоснование проекта уже к декабрю этого года подготовит РЖД. Железнодорожная монополия будет разрабатывать и проект будущего транспортного перехода. Средства на это уже заложены в ее инвестпрограмме. Проектирование планируется начать в 2018 году, рассказал на совещании начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин. С учетом сложности работ, оно займет около трех лет.

Как следует из материала, финальная точка в вопросе о возведении транспортного перехода на Сахалин еще не поставлена. «Окончательное решение по строительству моста, с учетом множества факторов, может приниматься только на уровне Президента Российской Федерации», — заявил на совещании Юрий Трутнев.

Между тем, как писал в середине октября со ссылкой на свои источники Bloomberg, принципиальное решение о строительстве транспортного перехода на Сахалин уже принято. Соответствующий госконтракт якобы получит генподрядчик Керченского моста «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Ранее сообщалось, что предварительно стоимость транспортного перехода между Сахалином и материком оценивается в 286 млрд руб. radidomapro.ru