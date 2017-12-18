Правительство России поручило сделать авиаперевозки на ДВ дешевле

До 1 марта 2018 года Минфин, Минтранс, Минвостокразвития должны обеспечить внесение изменений в российское законодательство о введении нулевой налоговой ставки на добавленную стоимость для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток.

Такое поручение дал председатель правительства России Дмитрий Медведев по итогам проведения заседания Правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. сообщает Минвостокразвития РФ.

«Мы уже работаем над законопроектом по отмене, т.е. обнулению, налога на добавленную стоимость на авиаперевозки на Дальний Восток и с Дальнего Востока. Это создает основу для доступности авиаперевозок, снижения цен на авиабилеты для жителей страны, которые летают на Дальний Восток или с Дальнего Востока в европейскую часть. Предполагается, что такие льготы будут действовать до 2020 года», - сообщил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Сейчас услуги авиакомпаний облагаются НДС по ставке 10%, налог не платят только перевозчики, летающие в Крым и за границу. Освобождение от НДС позволит повысить рентабельность дальневосточных рейсов и увеличивать пассажиропоток ежегодно на 2-3%. Сейчас по некоторым маршрутам в дальневосточные города установилась не только низкая доходность рейсов, но и убыточность в низкий сезон.