В результате ДТП в Хабаровском крае погибли двое подростков-мотоциклистов, сообщается на сайте УМВД России по региону. Инцидент произошел в селе Дубовый Мыс Нанайского района. 14-летний подросток, управляя мотоциклом, совершил наезд на крупный рогатый скот. После столкновения мотоцикл опрокинулся.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 13 и 15-летний приятели, которые находились позади водителя. Подросток управлявший транспортным средством травм не получил.
В ходе разбирательств было установлено, что ключи от мотоцикла подросток перед поездкой взял дома в отсутствие родителей.
Как пояснили в УМВД, корова лежала на дороге и подросток ее не заметил. Животное выжило. lenta.ru
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