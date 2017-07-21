При наезде мотоцикла на корову в Хабаровском крае погибли двое подростков

В результате ДТП в Хабаровском крае погибли двое подростков-мотоциклистов, сообщается на сайте УМВД России по региону. Инцидент произошел в селе Дубовый Мыс Нанайского района. 14-летний подросток, управляя мотоциклом, совершил наезд на крупный рогатый скот. После столкновения мотоцикл опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 13 и 15-летний приятели, которые находились позади водителя. Подросток управлявший транспортным средством травм не получил.

В ходе разбирательств было установлено, что ключи от мотоцикла подросток перед поездкой взял дома в отсутствие родителей.

Как пояснили в УМВД, корова лежала на дороге и подросток ее не заметил. Животное выжило. lenta.ru