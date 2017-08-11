Житель Хабаровского края скончался от укуса клеща

Житель района им. Полины Осипенко скончался от укуса клеща, как объяснили в региональном Роспотребнадзоре, у мужчины не было прививки от инфекции.

В 2016 году случаев гибели от клещевого энцефалита в Хабаровском крае зарегистрировано не было. В 2015 из-за укуса клеща умер один человек, еще один случай смерти также фиксировали в 2009 году.

В настоящее время активность опасных насекомых в регионе спала. За прошлую неделю от укуса клеща пострадали 49 человек, всего с начала сезона к врачам обратились 5 569 жителей Хабаровского края.

Специалисты напоминают, что сезон клещей не закончился и при выезде в лес надо соблюдать меры личной безопасности.

- В случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства или в травмпункт, где окажут квалифицированную помощь и примут решение о проведении серопрофилактики, - отметила консультант отдела министерства здравоохранения края Наталья Сатарова. - Для предотвращения присасывания клещей рекомендуется применять репелленты, использовать защитную одежду. Она должна быть однотонной и светлой, это значительно облегчает обнаружение клеща.Во время нахождения в лесопарковой зоне необходимо обеспечить постоянное проведение поверхностных осмотров каждые 10-15 минут, а каждые 1,5 - 2 часа - тщательные осмотры тела со снятием и выворачиванием одежды.

Снятого клеща необходимо отправить на анализ, который определит, является ли насекомое носителем энцефалита. Исследование проводят в учреждении «Хабаровский научно-исследовательский институт микробиологии и эпидемиологии», ул. Шевченко 2.

Напомним, в этом году в регионе зарегистрировано 12 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, 42 случая заболевания сибирским клещевым тифом. Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в нынешнем сезоне опасные насекомые проснулись раньше обычного. todaykhv.ru