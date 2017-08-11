Суд в Комсомольске-на-Амуре вынес приговор по делу об убийстве пятерых человек в хабаровском поселке, сообщает управление Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Двоих жителей Хабаровского края признали виновными по статье "убийство двух и более лиц, группой лиц, с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение", один из них - также по статье "кража".
"Суд назначил им наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оба обвиняемых признали свою вину.
По данным следствия, пятерых человек осужденные убили в июле 2016 года в поселке Березовый солнечного района края. Они хотели украсть деньги у коммерсанта. Сначала осужденные убили двух своих знакомых, которые могли помешать краже. Затем двух сторожей и коммерсанта.
"Осознав тяжесть содеянного, они отказались от намерений кражи денег. Однако один из подсудимых похитил у потерпевшего сотовый телефон", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, преступников задержали в день убийства. Сообщалось также, что с коммерсантом у осужденных были конфликтные отношения "Интерфакс-Дальний Восток"