Пожизненные сроки получили два жителя Хабаровского края за убийство пятерых человек

Суд в Комсомольске-на-Амуре вынес приговор по делу об убийстве пятерых человек в хабаровском поселке, сообщает управление Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Двоих жителей Хабаровского края признали виновными по статье "убийство двух и более лиц, группой лиц, с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение", один из них - также по статье "кража".

"Суд назначил им наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба обвиняемых признали свою вину.

По данным следствия, пятерых человек осужденные убили в июле 2016 года в поселке Березовый солнечного района края. Они хотели украсть деньги у коммерсанта. Сначала осужденные убили двух своих знакомых, которые могли помешать краже. Затем двух сторожей и коммерсанта.

"Осознав тяжесть содеянного, они отказались от намерений кражи денег. Однако один из подсудимых похитил у потерпевшего сотовый телефон", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, преступников задержали в день убийства. Сообщалось также, что с коммерсантом у осужденных были конфликтные отношения "Интерфакс-Дальний Восток"