Сын бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева задержан в Хабаровске

В Хабаровске задержан и доставлен в Железнодорожный районный суд сын экс-губарнатора Хабаровского края Дмитрия Ишаева.

По информации источника "КП"-Хабаровск, Дмитрий Ишаев жестоко избил своего тестя - у мужчины диагностирован ушиб головного мозга, перелом свода черепа, гематомы и перелом нижней челюсти. Здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред. 63-летний мужчина госпитализирован в реанимационное отделение и находится под охраной. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ишаева задержали в порядке статьи 91 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сегодня Железнодорожный районный суд Хабаровска изберет ему меру пресечения. kp.ru