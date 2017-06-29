В парке Межпоселенческого центра досуга и культуры села Троицкое Нанайского района 15 июля пройдет традиционный фестиваль национальной культуры "Ачамбори". Его участниками станут песенно-танцевальные, фольклорно – этнографические, хореографические, самодеятельные творческие коллективы, а также мастера декоративно-прикладного искусства, повара национальной кухни. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
"Здесь же появятся стойбища летних жилищ нанайцев. Гости смогу оценить блюда национальной кухни, насладиться местным колоритом, окунуться в атмосферу нанайского быта. Активное участие в фестивале примет молодежь. Также пройдут конкурсы национальной кухни, жилища, фольклорных коллективов", - отметил глава Нанайского района Виктор Саватеев.
Жюри оценит исполнительский уровень конкурсантов, балетмейстерскую работу, новизну и оригинальность постановки, артистичность. Особое внимание будет уделено художественному уровню представленных работ, следованию традициям в народном искусстве, качеству и стилю национальных костюмов. Победители получат специальные призы в номинациях "Открытие фестиваля", "За сохранение национальных традиций", "Лучший голос фестиваля", "За художественную значимость репертуара", "За лучшую балетмейстерскую работу", "За высокое исполнительское мастерство".
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