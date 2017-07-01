Информация городской диспетчерской службы на 3 июля 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 3 июля из-за порыва на магистральном трубопроводе горячей воды нет в одном доме по адресу проспект 60-летия Октября, 174. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 49 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 59 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 10 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 66,2 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 28 ДТП, эвакуировано 15 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 8 возгораний, на пульт «03» поступило 680 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышли 646 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 583 автобуса.