Интеллектуально-транспортная система появится в Хабаровском крае

В ближайшее время в Хабаровском крае планируют создать Интеллектуально-транспортную систему (ИТС). Новый комплекс различных спецсредств поможет снизить аварийность на дорогах, а также станет главным информационным ресурсом для автомобилистов.

Об этом на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности дорожного движения, рассказал заместитель министра промышленности транспорта края Иван Кондуб.

Предварительная стоимость проекта оценивается около 1,5-2 млрд рублей. Для его реализации власти предлагают заключить концессионное соглашение, которое позволит использовать все имеющиеся у региона технические возможности.

«ИТС будет состоять из нескольких сегментов, - пояснил Иван Кондуб. - Основной - это комплекс фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Далее - весовой контроль, датчики могут монтироваться прямо в асфальт. Еще будут сегменты мониторинга погоды, различные инструменты информирования водителей, например, о пробках и ремонтных работах. Наполнение системы можно сделать вариативным, в зависимости от потребностей региона. Вся информация будет аккумулироваться и обрабатываться в одном ситуационном центре. Такая схема значительно повысит управляемость транспортом».

Сегодня в Хабаровском крае есть все необходимые модули для создания ИТС. В регионе работает «ГЛОНАСС», в режиме онлайн действуют системы «Безопасный город», «Поток». Будущему инвестору останется обновить часть оборудования и добавить новые элементы. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.