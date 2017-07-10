Информация городской диспетчерской службы на 10 июля 2017

По состоянию на 7.00 часов 10 июля в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Котельная «Волочаевская» останавливается для проведения плановых ремонтных работ с 00-00 часов 10.07.17 г. до 24-00 часов 16.07.17 г. Горячее водоснабжение в данный период будет отсутствовать в 6 жилых домах по ул. Подгаева (1, 1а, 2, 2а, 3, 3а). Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В городе не работает 32 лифта.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работала 61, а ночью – 9 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 69,14 кубометра мусора.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 34 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 4 возгорания, на пульт «03» поступило 862 вызова. Сегодня утром на маршруты вышло 639 единиц транспорта: 39 трамваев, 21 троллейбус, 579 автобусов.