План основных мероприятий города Хабаровска с 10 по 16 июля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 10 по 16 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

10 июля

Центральный район. Объезд территории Центрального района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00 – 12.00. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-30. Соболенко Владимир Леонидович.

Центральный район. Поздравление юбиляров-долгожителей от имени мэра города с вручением подарков. 11.00-12.00. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Индустриальный район. Познавательная игра «Экологическая тропа», посвященная Году экологии (10-14 июля). Территория микрорайона «Красная речка». Информация по тел. 8 909 899 52 55. Лаптева Евгения Александровна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки. Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. С 09.00 до 18.00. Информация по тел. 79-07-19. Прошкина Лариса Владимировна.

Индустриальный район. Деятельность трудовых отрядов: «Эколог» (школа № 10) - благоустройство территории парка «Дендрарий»; «Стражи галактики» (школа № 68) – организация мероприятий для детей и молодежи на жилмассивах района; «ЮРИЗ» (центр внешкольной работы «Планеты взросления») – освещение деятельности трудовых отрядов в средствах массовой информации; «Импульс» (центр социальной работы с населением «Единство») – оказание помощи в работе по дому, приобретению продуктов питания, лекарственных средств для ветеранов и участников ВОВ (1-31 июля). Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Железнодорожный район. Спортивный праздник «Уличный драйв». Спортивная площадка, ул. Мирная, 12. 10.00. Информация по тел. 37-35-75. Алексеев Александр Владимирович.

Железнодорожный район. Конкурсно-познавательная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности для жителей жилмассива «Авиагородок». Детско-юношеский центр «Импульс», пер. Антенный, 3. 11.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна.

Железнодорожный район. Сказочный квест «Лукошко бабушки Агафьи» - игра по станциям для детей жилмассива. Территория детско-юношеского центра «Восхождение». 11.00. Информация по тел. 38-39-87. Мирвис Юлия Владимировна.

11 июля

Городской творческий конкурс «Летний экспресс» среди творческих коллективов образовательных организаций, лидеров профильных, трудовых, социально значимых отрядов, инициативных групп летних объединений совместно с педагогами, работающими в данных летних объединениях. Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 10.00. Информация по тел. 33-16-09.

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб «Об оперативной обстановке в районе, итогах работы за неделю и предстоящих задачах». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Центральный район. Поздравление юбиляров-долгожителей от имени мэра города с вручением подарков. 11.00-12.00. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Центральный район. Встреча «Опыт поколений» ветеранов района с трудовыми отрядами старшеклассников по вопросу обмена опытом в делах района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 12.00. Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.

Центральный район. Заседание штаба трудовых отрядов старшеклассников. Центр детского творчества «Гармония». 14.00. Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.

Железнодорожный район. Торжественное мероприятие у памятников Героев гражданской войны Наумова и Балицкого. Памятники Героев гражданской войны Наумова и Балицкого, питомник им. Лукашова. 11.00. Информация по тел. 38-39-87. Мирвис Юлия Владимировна.

12 июля

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-53. Санникова Анна Валерьевна.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Малый зал комитета по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Железнодорожный район. Фестиваль «Бульвар детства» организован трудовым отрядом старшеклассников и Советом по работе на жилмассиве «Привокзальный» при поддержке комитета по управлению Железнодорожным районом, Совета женщин, детской библиотеки им. А. Гайдара. На территории проведения фестиваля планируется несколько творческих зон: арт-зона, танцпол, игромания, театрально-поэтическая зона, арт-рынок, кинозона, зона безопасности, спортивная зона. Площадь перед кинотеатром «Дружба». 11.00. Информация по тел. 30-10-68. Гринер Елена Анастасьевна.

Железнодорожный район. Конкурсно-развлекательное мероприятие для детей «Мисс и мистер «Лето» (дворовая площадка, пер. Клубный, 19); «Комический футбол» с участием детских дворовых команд жилмассива и детей, посещающих городской оздоровительный лагерь (стадион школы № 27); Народное гуляние «Здравствуй, солнышко лучистое!»: игры, конкурсы и развлечения (дворовая площадка досугового отделения центра работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16). 11.00. Информация по тел.: 32-10-60- Шамасова Жанна Александровна, 23-62-28 – Садковая Марина Михайловна, 33-56-32 - Чубанова Тамара Алексеевна.

13 июля

Мэрия. Прием делегации города Чэндэ (КНР). Малый зал №1. 10.00.

Краснофлотский район. Концертно-игровая программа «День Нептуна». Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.